Stand: 28.09.2022 09:30 Uhr Maskenplicht in Bus un Bahn

In Hamborg blifft dat bi de Plicht, sik in Bus un Bahn wat för Mund un Nees binnen to möten. Aver: Af Oktober schall denn in’n ganzen HVV, so as dat utsüht, en eenfache OP-Maks recken. Denn mutt dat woll, so as de Soziaalbehöörd dat seggt, ok in Hamborg keen FFP2-Mask mehr ween. Dat gifft bi uns in’e Stadt twoors wedder en poor mehr Corona-Infekschonen, aver de Laag in’e Krankenhüüs blifft ruhig.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.09.2022

