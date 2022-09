Stand: 28.09.2022 09:30 Uhr Ölteppich in’n Haven

In den Hamborger Saalehaven is’n grötteren Barg an Öl utlopen. Biller ut’e Luft wiest en Ölteppich, de meist so groot is as dree Footballfeller. En Speziaalfirma hett de Eck dor bi de Sachsenbrüch op‘n lütten Grasbrook mit Sparren op’t Water inrickelt. Un solang blifft dat dor ok för de Scheep dicht. Woher dat Öl kamen deit, dat is noch nich rut.

