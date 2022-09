Stand: 28.09.2022 09:30 Uhr Extremwedderkongress

Dulle Överswemmen un Bullenhitt in’n hogen Noorden - över Wedderextreme snackt Fachlüüd in’e tokamen dree Daag veel wat hier in Hamborg över. Bi den Extremwedderkongress geiht dat ok dor üm, sik för allens dat praat to maken, wat dor op den Klimawannel op nakamen deit. Noorddüütschland mutt sik op mehr Water op instellen, dat dat tokünftig höger stahn deit. Dat seggt Meteorologe Frank Böttcher, de den Kongress mit op’e Been stellt hett.

