Stand: 27.09.2022 09:30 Uhr Mehr Lüüd för’t Recht

De Rechtsapparaat in Hamborg will mehr gegen kriminelle Organisatschonen un Kinnerpornographie maken. Dorför warrt nu eenundörtig ne’e Steden utschreven. Alleen an’t Landgericht schüllt veer ne’e Grote Straafkamers dortokamen. Dor warrt man sik üm de sonöömten Enchro-Chat-Verfahren kümmern – dat is en Messenger-Deenst, de veel vun Verbrekers bruukt worrn is. Ok de Staatsafkaatschop warrt utboot. Dor gifft dat negen ne’e Steden bi de Afdelen för Sexualverbreken an Kinner.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch