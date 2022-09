Stand: 27.09.2022 09:30 Uhr Ukrain: "Referenden" bald vörbi

Noch bet na'n Avend warrt in'n Deel vun de Ukrain, de vun Russland besett is, afstimmt. Dat geiht üm'n Bitritt vun de Regionen to Russland – de Afstimmen is man nich reell. Vun de russische Siet heet dat, dat nu al mehr as dat Halfdeel vun de Berechtigten afstimmt harrn. Se rekent dormit, dat en Mehrtahl för en Bitritt afstimmt. De russische Präsident Wladimir Putin sä al, dat he de Rebeten achterher gau russisch maken will. De internatschonale Gemeenschop bekrittelt de Afstimmen as en Bröök vun’t Völkerrecht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.09.2022 | 09:30 Uhr

