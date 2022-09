Stand: 27.09.2022 09:30 Uhr Schoolümfraag in Düütschland

Wo goot sünd de Scholen in Düütschland digitaliseert? In't hele Land sünd Üllern dorto fraagt worrn – un rutkamen is, dat Hamborg tosamen mit Berlin un Brandenborg op Rang drei landt is. Bummelig achtig Perzent vun de Üllern seggt, dat hier digitaal lehrt warrt. Op Rang een steiht Bremen vör NRW op Rang twee.

