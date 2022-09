Stand: 27.09.2022 09:30 Uhr Perzess na Swinnel

Süsstigdusend Euro: So veel Geld hett en Zumba-Trainer ut Rahlstedt en ole Fro afnahmen. De veertig Johr ole Mann hett ehr jümmer wedder wat vörlagen un vörgeven, dat he in Nootlagen weer. De veerunsöventig Johr ole Fro glööv em dat un hett em denn Geld överwiesen. Nu mutt de Trainer tweeunhalf Johr in'n Knast un dat Geld warrt introcken.

