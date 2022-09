Stand: 27.09.2022 09:30 Uhr Sportbund will mehr Froenslüüd

In'n Breitensport in Hamborg sünd mehr Mannslüüd aktiv as Froenslüüd. So steiht dat in'n eersten Bericht vun Hamborger Sportbund, de sik mit de Gliekstellen vun Mann un Fro uteenannersett. De Andeel vun de Mannslüüd weer in de Vereens un ok in de Fackverbänn höger. Deelwies leeg he bi mehr as negentig Perzent. Bet 2025 schall de Andeel vun de Froens in'n Sport nu anwassen: op Minimum veertig Perzent. Föddermiddel schüllt hülpen, dat dat klappt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch