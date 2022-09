Stand: 24.09.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Mehr Mannslüüd an Grundscholen

Hamborg will mehr Mannslüüd as Schoolmesters in’e Grundscholen hebben. För düssen Plaan hebbt nu Maandag düsse Week de Schoolbehöörd un de Zeit-Stiftung tohoop en Modellprojekt op’n Weg bröcht. Mit dat wüllt se op Oberstufenschölers, Studenten un Dweerinstiegers op togahn un jüm ganz direkt op ansnacken. 280.000 Euro staht för dat Projekt praat. Schoolsenater Ties Rabe kickt mit Kummer op de Laag, so as se nu is, denn totiets is meist blots jede teihnte Schoolmester an Hamborger Grundscholen en Keerl.

