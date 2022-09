Stand: 24.09.2022 09:30 Uhr Düsse Week: „Hamborg dreiht dat“

Ganz Hamborg mutt veel mehr Energie sporen - ut den Grund hett de Stadt Dunnersdag düsse Week dat Bündnis „Hamburg dreht das“ grünnt. Dat Bündnis will Firmen un Privaatlüüd beraden, woans un wo noch Energie inspoort warrn kann. Ok Ünnernehmen so as Budni, Otto oder Edeka sünd mit dorbi. Se wiest direkt in jümehr Ladens, woans Energie spoort warrn kann.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

