Düsse Week: Gröttste Demo siet Maanden

Stand: 24.09.2022 09:30 Uhr

Dat is en vun de gröttsten Demos in Hamborg ween siet Maanden: Güstern - Freedag düsse Week - dor sünd Dusende, vör allen Dingen junge Lüüd, för mehr Klimaschutz op’e Straat gahn. Fridays for Future harr to düsse Kundgeven in’n Rahmen vun en Klimastreik op’e ganzen Welt to opropen. Dordör sünd in Hamborg vele Straten in’e Binnenstadt dicht ween un dat geev Maleschen in’n Stratenverkehr.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

