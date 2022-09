Stand: 23.09.2022 09:30 Uhr Klimaschutz in Hamborg

Bi dat Thema Klimaschutz kriggt de root-grööne Senaat in Hamborg nu Druck ok vun’e egen Lüüd. De Grönen in’e Börgerschop verlangt mehr Tempo. Konkret schall Hamborg al 2040 klimaneutral ween un nich eerst 2045. Jennifer Jasberg, de Co-Frakschoonsböverste vun’e Grönen, de sä to NDR 90,3 un dat Hamborg Journal, dat een dat Thema Klima, liekers wi jüst en Energiekris hebbt, nich vergeten schull.

// Stand: 23.09.2022, Kl. 9:30

