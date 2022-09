Stand: 23.09.2022 09:30 Uhr Ideen för’n Hamborger Stadtpark

Woans man den Hamborger Stadtpark attraktiver maken kann, dorto liggt in’n Bezirk Noord en Gootachten op’n Disch. Een Idee dorbinnen is, dat jede in dat Stadtparkbad ümsünst rinkamen schall. Bavento kunnen de Tuuns dor afboot warrn. Bi en tweten Vörslag, de in dat Gootachten binnenstahn deit, geiht dat üm de Otto-Wels-Straat. De kunn an’t Wekenenn för Autos dichtmaakt warrn. En Idee, de meist jüst so is, sorgt aver al för Arger bi vele Autofohrers.

