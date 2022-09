Verente Natschonen un Rußland

Rußland hett för den Krieg gegen de Ukrain Reservisten in Alarm sett, dat is dat grote Thema op de Vullversammeln vun de Verente Natschonen in New York west. Klore Wöör hett dorbi de toschalt ukrainsche Presedent Wolodomyr Selensky funnen. He hett en Extra-Tribunal infordert, vör dat sik Rußland verantwurten schull. Gegen de Ukrain, sä he, sünd Verbreken maakt worren, un sien Land verlangt, dat Rußland dorför sien gerechte Straaf kriegen deit. Selensky will doröver rut mehr Wapen un mehr Geld vun de internatschonale Gemenschapp hebben. / Stand: 22.09.22 Klock 09:30

