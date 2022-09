Scheteree op de Veddel

De Hamborger Polizei ünnersöcht den Fall vun de Scheteree op de Veddel. Dor hebbt vörbikamen Lüüd een Mann funnen, de daalschoten weer. He is op Leven un Dod to Schaden kamen un na’t Hospital bröcht worden. De Polizei seggt, wokeen dat west is, is afhaugt; se söökt nu na em mit en Barg an Lüüd un ok mit Helikopter. / Stand: 22.09.22 Klock 09:30

