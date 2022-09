Reeperbohn-Festival

Dat gröttst Klub-Festival vun Europa löppt siet güstern Avend in Hamborg, dat Reeperbohn-Festival, ahn Oplagen un Schranken, wat Corona anbedröppt, man mit bekanntest Gäst: Bi de Gala in’t Stage-Theoter mit bi weern Muskantsch Elli Goulding ut Grootbritannien, Jan Delay un de nee‘ Ehrnbörger vun Hamborg Udo Lindenberg. Bet övermorgen gifft dat knapp veerhunnert Kunzerten in fiefundörtig Bars, Klubs, Theoters un ok in de Elvphilharmonie. / Stand: 22.09.22 Klock 09:30

