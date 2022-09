Rußland un de Ukrain

As dat utsüht, kunn dat en ne’e Afsnitt in den Krieg gegen de Ukrain sien. Rußland hett grad künnig makt, dat dat Militär deelwies in Alarm sett warrt. De russche Presedent Wladimir Putin sä in en Ansprak in’t Fernsehen, he hett dorto justemang en Order ünnerschreven. Dat geiht dorüm, sä he, russche Areale to ünnerstütten un dat ukrainsche Rebeet in’n Oosten, den Donbas, de Freeheit weddertogeven. / Stand: 21.09.22 Klock 09:30

