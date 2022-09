Scholz bi de Verenten Natschonen

Dat is sien eerste Reed dor west: Bunnskanzler Olaf Scholz hett verleden Nacht to’n ersten Mol bi de Vullversammeln vun de Verenten Natschonen snackt. Dorbi hett Scholz den Presedenten vun Rußland Wladimir Putin vörsmeten, dat he mit den Krieg gegen de Ukrain nix anners as blanken Imperialismus bedrieven deit. To de vun Putin in weck ukrainsche Rebete planten Afstimmen, dat de Areale na Rußland hen ansloten warden schüllt, sä Scholz, dat de Weltgemenschapp se nich anerkennen warrt. / Stand: 21.09.22 Klock 09:30

