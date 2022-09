Waterstoff

Waterstoff schall hölpen, dat wi de Energiekris in den Griff kriegt. Un Hamborg plaant, heel veel Waterstoff to produzeren. De Senaat will, dat dat in Muurborg makt warrt. Naturschutzverbännen as NABU un BUND seggt dorgegen, se wüllt lever, dat de Waterstoff an de Hoge Schaar maakt warrt, wiel dor veel mehr Platz is. De Malesch dorbi is, dat de Stadt utrekend dor de Autobohnen utbugen will. / Stand: 21.09.22 Klock 09:30

