Stand: 20.09.2022 09:30 Uhr Twiefel an Gasümlaag

Bunnswirtschopsminister Robert Habeck is woll nich mehr övertüügt vun de plante Gasümlaag. Wat de ARD-Hauptstadtstudios weten doot, hett he woll rechtliche Bedenken. Denn: De Gasversorger Uniper is so anslaan, dat he villicht staatlich warrn mutt. Habeck meent, dat weer denn villicht nich rechtens, dat Lüüd, de Gas kööpen doot, de Ümlaag an Energieünnernehmen betahlt oder wat de Staat inspringen müss. Egens schull dat mit de Gasümlaag in de tokamen Weken losgahn, üm de Versorgen mit aftosekern. //Stand 20.09.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch