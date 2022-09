Stand: 20.09.2022 09:30 Uhr Katten in Hamborg

Dat klingt eersmal na veel: In Hamborg schüllt 10-Dusend Katten ahn Besitter rümstreunern. Dormit will sik de Justizbehöörd nu befaten. De Börgerschop is sik al eens, dat en sonömte „Kattenschutzverordnung“ kamen schall. Dor schall regelt warr, dat Katten kastreert un chipped warrn köönt. De Justizbehöörd seggt düütlich: De Kastraschoon, de müss en rechtlich goot afwegen. Se hett ok Twiefel, dat dat wirklich so vele Katten ahn Besitter geven deit. //Stand 20.09.2022 Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch