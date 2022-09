Stand: 19.09.2022 09:30 Uhr Corona-Programm för den Arbeitsmarkt

12.000 Hamborgerinnen un Hamborgers hebbt sik in de Corona-Tiet wiederbillen oder ümscholen laten. De Hamborger Soziaalbehöörd harr Minschen, de wegen de Pandemie nich arbeiden kunnen, extra sowat anbaden. De Behöörd seggt, besünners dull nafraagt weern Kursen in Düütsch. Ok för hunnertachtundörtig Azubis in Hotels un Lokalen weer extra wat opleggt worrn. So kunnen de jem ehr Lehrtiet to Enn bringen, ok wenn de Bedrieven dicht weern. // Stand: 19.09., Klock 09:30

