Stand: 16.09.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Richtfest in’e Binnenstadt

Middeweken düsse Week is Richtfest in’e Hamborger Binnenstadt fiert worrn un twoors bi en Neeboo, de en halve Milliarde Euro köst hett. Dat geiht üm dat Düütschlandhuus an‘n Göösmarkt, wat tokünftig de ne’e Hauptsteed vun’e Hamborger Spoorkass is. Dat se dat 90 Johr ole, vörmalige Kontorhuus afreten hebbt, dat is nich ganz ahn Striet aflopen. De Architekt Hadi Teherani hett aver en Neeboo utarbeidt hatt, de nu meist jüst so utsehn deit, aver düütlich moderne is.

