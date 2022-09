Stand: 16.09.2022 09:30 Uhr Lang töven in London

In London staht de Minschen stünnenlang an, üm sik vun de verstorven Königin Elisabeth to verafscheden. Acht Kilometer is de Reeg hüüt Nacht lang ween. De BBC snackt dorvun, dat een dor üm un bi veerteihn Stünnen lang bi töven mutt. Bet Maandagmorgen steiht de Sarg vun’e Queen noch in de Westminster Hall. Dorna finnt denn dat Staatsgräffnis statt.

