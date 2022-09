Stand: 05.09.2022 09:30 Uhr Weniger Last för de Börgerslüüd

Eenmal Geld bavento för jeedeen, de in Rent is oder de studeert, en Reform för’t Wahngeld un en böverste Grenz för’n Stroompries: Dat un noch mehr hett de Bunnsregeren beslaten, üm de Börgerslüüd wat vun de Last to nehmen. De een oder anner Sotschaalverband meent man, dat langt noch nich. Ok wenn de Regeren de Fehlers vun den eersten Törn verbetert hett, bruukt dat nu hoochnödig Stütt för de Armsten, meent de Paritätische Wollfohrtsverband. Industrie un Handwark bekrittelt, dat dat to wenig Hölp för Ünnernehmen geven deit.

/ Stand: 05.09.2022, Klock 9:30

