Stand: 05.09.2022 09:30 Uhr Wat seggt Hamborg to den Utgliek för de högere Last?

Ok in Hamborg is nich jeedeen mit den ne’en Plaan inverstahn. SPD-Finanzsenater Andreas Dressel un de twete Börgermeistersch Katharina Fegebank vun de Grönen finnt em goot. Düütliche Wöör kaamt vun de Böverste vun de Frakschoon vun de Linken Sabine Boeddinghaus. Blots eenmal en beten Geld bavento, en lüerlütt beten mehr Kinnergeld un Regelsätz, dat wörr nich hölpen. För lüttere un mittlere Huushoolden warrt de Last nich weniger. Dat süht ok Klaus Wicher so, de Hamborger Lannsvörsitter vun den Sotschaalverband Düütschland.

/ Stand: 05.09.2022, Klock 9:30

