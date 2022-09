Stand: 05.09.2022 09:30 Uhr Sabine Rossbach in de Kritik

Sabine Rossbach, Direktersch vun’t NDR Lannsfunkhuus Hamborg kriggt ok wieder Wind vun vörn. Ehr warrt Vetternwirtschop to Last leggt. Rossbach sülvst hett nu offiziell schreven, dat dor rein gor nix an is. Se schrifft: Se hett nienich vun en Redakschoon verlangt, gegen journalistische Grundweerten to entscheden. Schull dat dorna utsehn hebben, dat Kunnen vun ehr Dochter vörtrocken worrn sünd, denn deit ehr dat leed, meent Rossbach. Dat Online-Portal Business Insider harr an’n Freedag vermellt, dat Sabine Rossbach Themen vun de PR-Firma vun ehr Dochter in’t Programm vun’t Hamborg Journal rinschaven harr.

/ Stand: 05.09.2022, Klock 9:30

