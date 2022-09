Stand: 05.09.2022 09:30 Uhr Parkhuus in Horborg warrt grötter

Dat is al dat gröttste Park and Ride Parkhuus in Hamborg: de Anlaag achter den Horborger Bahnhoff. Vun hüüt af an gifft dat dor nochmal 200 ne’e Parkplätz för Pendlerinnen un Pendlers dorto. Een Etaasch hebbt se noch op dat Parkhuus opstockt. Nu köönt dor bet to 1.100 Autos parken.

