Stand: 02.09.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Senaat-Plaans

De Hamborger Senaat stickt de tokamen Tiet noch mehr Geld in den Utbo vun U- un S-Bahn. De Plaans dorför hebbt se an’n Dingsdag düsse Week in’n Huusholtsutschuss vörstellt. Se wüllt de neegsten Johrn över dree Milliarden Euro investeren. Dormit wüllt se de al lang plaanten Projekten S4 in Richt Ahrensborg un U5 in Gang bringen. Un denn wüllt se noch de S-Bahn na Horborg un Bardörp hen moderner maken. // Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt – 03.09.2022, Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch