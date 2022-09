Stand: 02.09.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Hamborg hett goot innahmen

Wat dat Geld angeiht, dor is Hamborg woll beter dörch dat twete Corona-Johr kamen, as een dat vermoden harr. An’n Middeweken düsse Week hett Finanzsenater Andreas Dressel de Tallen för dat Johr 2021 vörstellt. He sä, de Stadtkass hett en Plus vun meist 300 Millionen Euro innahmen. In’t Johr tovör weer dat noch en Minus vun rund 420 Millionen Euro. Dat se nu so veel mehr in de Kass rinkregen hebbt, dat liggt an de högern Stüerinnahmen un an de Corona-Hölp ut Berlin. // Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt – 03.09.2022, Kl. 9:30

