Stand: 02.09.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Dat Enn vun’t 9-Euro Ticket

In Hamborg kunn een an’n Dünnersdag düsse Week dat Enn vun’t 9-Euro-Ticket düütlich marken. In masse Kunnenzentren vun’n HVV hebbt sik bannig lange Slangen billt. Masse Fohrgäst wullen jemehr olet Abo wedder in Gang setten oder sik över ne’e Anbotten klook maken. Ok de HVV-App is jümmer wedder tosamenbraken, wieldat dor so veel Lüüd togang weern. // Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt – 03.09.2022, Kl. 9:30

