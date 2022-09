Stand: 02.09.2022 09:30 Uhr Mehr Geld för Polizei un Füerwehr

lich mehr Geld. De Senaat will den Etat vun de Binnenbehöörd üm mehr as söven Perzent hooch setten. To’t eerste Mal is alleen för de Polizei mehr as een Milliarde Euro plaant. Dat gröttste Plus kriggt de Füerwehr. Dor steekt se nich blots Geld för mehr Mitarbeiders man ok in digitale Nootroopzentralen rin. // Stand 02.09.2022, Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch