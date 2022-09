Stand: 02.09.2022 09:30 Uhr Ukrain

Minnst bet to't Wekenenn süllt de Internatschonalen Fachlüüd dat Atomkraftwark Saporischschja in de Ukrain ünnersöken. Dat hett de Chef vun de Mission Rafael Grossi seggt. De ukrainsche Präsident Wolodymir Selenskyj hett düchtig an dat Vörgahn vun Russland an de Atomanlaag krittelt. Wat he seggt, kunnen nu keen Journalisten mit dorbi ween, as de Fachlüüd vun de Internatschonale Atomenergiebehöörd ankemen. In sien Videoanspraak, de Selenskij jedeen Dag hollen deit, hett he verlangt, dat de Ukrain wedder de vulle Kuntrull över dat Kraftwark un de Mitarbeiders kriegen deit. // Stand 02.09.2022, Kl. 9:30

