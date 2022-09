Stand: 02.09.2022 09:30 Uhr ARD Düütschlandtrend

Meist jedeen Tweten in Düütschland wünscht sik, dat de Middelschicht wat an Last nahmen warrt. Dat hebbt 45 Perzent vun de Lüüd seggt, de se bi'n ARD Düütschlandtrend fraagt hebbt. Un denn geev dat noch en grote Mehrheit, de will, dat de Staat wat bi'n Energiemarkt dorför deit, dat de Priesen nich noch wieder anstiegt. Na de Ümfraag sünd de Lüüd nich mehr so tofreden mit de Bunnsregeren, siet de Ampel-Koalitschoon in ’t Amt is. // Stand 02.09.2022, Kl. 9:30

