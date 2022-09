Stand: 02.09.2022 09:30 Uhr Serientäter in Hamborg

De Polizei Hamborg söcht en Minschen, vun den se meent, he hett al poor Mal Fruunslüüd wat andoon. Wat dat heet, hett he junge Fruunsminschen in Wandsbeek un Barmbeek ansnackt un sik as Model-Agent oder Musikproduzent utgeven un jem denn sexuell angrepen. De Polizei bütt, dat sik jedeen de sowat in letzte Tiet ok beleevt hett, bi ehr mellen deit. // Stand 02.09.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch