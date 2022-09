Stand: 01.09.2022 09:30 Uhr Energiesporen

Vun hüüt op an gellt strengere Regeln to't Energiesporen. Dat wi weniger Gas un Öl verbruken doot, warrt de Temperatur in öffentliche Hüüs op 19 Graad rünnersett. Gebüüd un Denkmalen süllt nachens nich mehr anstrahlt warrn. Punkt Meddernacht hebbt se ok de Alsterfontään afstellt. Wokeen ganz besünners vun de hogen Energiepriesen drapen is, de sall in'n Winter Stütt vun en so nöömten Härtefallfond kriegen. Dat hett de SPD-Frakschoonsböverste Dirk Kienscherf güstern in't Sommerinterview vun NDR 90,3 un dat Hamborg Journaal künnig maakt. // Stand 01.09.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch