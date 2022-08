Stand: 31.08.2022 10:15 Uhr Antwurten op den Dod vun Gorbatschow

Wat Gorbatschow in sien Leven makt un leist hett, dat hebbt Politikers in de heele Welt laavt. De US-amerikansche Presedent Biden sä, he weer en Mann, de grootordige Drööm harr. De Baasfro vun de EU-Kommischoon Ursula vun de Leyen schreev: Gorbatschow hett den Weg free makt för een freet Europa. / Stand: 31.08.22 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.08.2022 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch