Rabatt-Aktschoon geiht to Ennen

De Somer geiht to Ennen, un mit em twee Rabatt-Aktschonen in Düütschland, de dat so betto noch nich geven harr. Hüüt is de letzt Dag för de Negen-Euro-Fohrkorten un den Tank-Afslag. De Priesen an de Tanksteden in’n Nurden gaht al siet Dagen wedder na baven. De Hamborger ADAC seggt, ut sien Sicht hett de Tank-Aflag nich funktschenert, de Negen-Euro-Korten dorgegen warrt mehrstendeels laavt. / Stand: 31.08.22 Klock 09:30

