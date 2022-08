Stand: 31.08.2022 10:15 Uhr Teutonia afleddert

Groot Optreden, man keen Schangs nich: Teutonia Ottensen is in de eerst Runnen vun den DFB-Pokal rutflagen. De Hamborger Mannschapp ut de veert Liga hett sik vun RB Leipzig mit Null to Acht afleddern laten. Speelt hebbt se in Leipzig, wiel Teutonia blots en Kunstrasenplatz hett un se in Hamborg an keen anner Steed spelen kunnen. / Stand: 31.08.22 Klock 09:30

