Stand: 30.08.2022 09:30 Uhr Öllern-Taxen

Dat gifft masse Scholen, dor sünd so nöömte Öllern-Taxen en Problem. Wat een doon kann, dat sik keen lange Autoslangen billen doot un Radweeg toparkt warrt, dat süllt nu 30 Scholen un 10 Kitas in Hamborg un Süüdholsteen utproberen. Vun dat, wat dorbi rutsuert süllt denn ok anner Scholen in de Region wat Goots vun hebben. Bi en Ümfraag is rutkamen, dat Verbotten de Öllern nich dorvun afhollen könnt, jemehr Kinner mit dat Auto na School hen to bringen. // Stand 30.08.2022, Kl. 9:30

