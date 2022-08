Stand: 30.08.2022 09:30 Uhr Teutonia speelt gegen Leipzig

Dat is dat gröttste Speel in de Vereensgeschicht vun Teutonia 05 Ottensen: De Hamborger Veertligist dröppt vundaag in de eerste DFB-Pokalrunn op den Titelverdediger - op RB Leipzig. Un in Leipzig, dor warrt se ok spelen. In Hamborg hebbt se keen passlich Stadion funnen. // Stand 30.08.2022, Kl. 9:30

