Stand: 29.08.2022 09:30 Uhr Waterrohrbruch

In Alt‘na sorgt en Waterrohrbruch kott för de Elvchaussee för Maleschen. De Autos mööt nu dörch dat enge Wahngebiet üm de Klopstockstraat, de spaart is. Dor is güstern en Versorgungsleitung twei gahn. Dorbi is de Fohrbahn stark ünnerspöölt worrn. Wo lang dat noch duert, dat wedder in Griff to kriegen, weet se noch nich. //Stand 29.08.2022 Kl. 9:30

