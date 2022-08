Stand: 29.08.2022 09:30 Uhr Gasümlaag

Ok bi de Gasümlaag, över de se sik in de Hoor hebbt, will de SPD noch mal nabetern. De gröne Bunnswirtschopsminister Robert Habeck hett an’n Avend bi’t ZDF seggt, dat se dor al bi weren. De Bunnsregeren will nich, dat Ünnernehmen de Ümlaag kriegen doot, de se egens vun de Tahlen her nich bruken deen. //Stand 29.08.2022 Kl. 9:30

