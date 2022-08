Stand: 29.08.2022 09:30 Uhr Maand-Mission geiht los

Bi de Nasa geiht dat vundaag los mit ehre ne’e Maand-Mission „Artemis“. Minschen fleegt dor aver nich mit. In Cape Canaveral in Florida scheet se hüüt en Rakeet mit de Ruumkapsel “Orion” in’t All. De schall den en halve Million Kilometers vun de Eer weg in de Ümloopbahn vun’n Maand ehr Rünnen dreihen. Mit düssen Test will sik de NASA praat maken för ehren tokamen Floog to’n Maand – denn ok mit Astronauten an’t Boord. //Stand 29.08.2022 Kl. 9:30

