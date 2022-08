Stand: 26.08.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Tourismus brummt

De Tourismus in Hamborg brummt nu na de Corona-Tiet wedder. Wat dat Övernachten angahn deit, dor hebbt de Hotels un Pensionen in’n Junimaand mehr as 1,5 Millionen dorvun tellt. Dat sünd acht Perzent mehr as noch vör dree Johr, wo dat de Corona-Pandemie noch nich geev. Weertschopssenater Michael Westhagemann sä Maandag düsse Week to de Tahlen, de Tiet, wo een lieden müss, de is vörbi. Hamborg steiht vör allen Dingen bi de reisen Lüüd ut Düütschland sülvst hooch in’n Kurs.

