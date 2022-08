Stand: 26.08.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Geld för de Waterstofftechnik

De Hamborger Senaat hett üm un bi 220 Millionen Euro freegeven, üm de Waterstofftechnologie bi uns in’e Stadt noch mehr in Gang to bringen. Ümweltsenater Jens Kerstan un Weertschopssenater Michael Westhagemann hebbt de Plaans dorto Dingsdag düsse Week vörstellt hatt. To dat Geld ut Hamborg schüllt denn noch Stütt vun’n Bund un Investitionen ut’e Weertschop bavento kamen. Alltohoop twee Milliarden Euro. De Waterstoff schall hölpen, vun’e Köhl, Eerdgas un Eerdöl wegtokamen, de nich goot för de Ümwelt sünd. In üm un bi söss Johr kunnen dat in’e Stadt so denn rund 600.000 Tünnen weniger ween, de an CO2 in’e Luft puust warrt.

