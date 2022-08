Stand: 26.08.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Keen Stroom ut Köhlenkraftwark mehr mööglich

Dat Köhlenkraftwark Moorburg, wat se stillleggt hebbt, dat kann nich mehr in Gang sett warrn, üm so denn in’n Winter Stroom to levern. So as dat Ünnernehmen Vattenfall, wat dat Kraftwark bedrieven deit, Dunnersdag düsse Week seggt hett, fehlt de Lüüd dorto. Bavento sünd al wichtige Delen utboot un verköfft worrn. Dorto höört blangen anner Saken ok en meist 500 Tünnen sworen Transformator. Un de achtig Meter hogen Ketels, wo Damp binnen maakt worrn is, de sünd na mehr as een Johr, wo se nich bruukt worrn sünd, vun binnen anrust.

