Stand: 26.08.2022 09:30 Uhr 9 Euro-Ticket geiht to Enn

Noch fief Daag lang un dorna is dat denn mit dat 9 Euro-Ticket in Düütschland vörbi. Blots in Berlin kunn dat villicht noch bet to’n Enn vun’t Johr bi den Pries bi blieven. Dat is bi’n rbb to hören. De regeren Börgermeistersch Franziska Giffey vun’e SPD will dor vundaag mit ehre beiden Koalitschoonspartners över snacken - de Grönen un de Linke.

// Stand: 26.08.2022, Kl. 9:30

