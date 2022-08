Stand: 26.08.2022 09:30 Uhr Airbus söcht Lüüd

Bet to dusend ne’e Arbeitslüüd alleen in Hamborg: Airbus harr in de Tiet vun’e Corona-Pandemie de Produkschoon bannig dull na ünnen föhrt un bruukt nu Fachlüüd. Blangen anner Steden ok bi dat Tosamenboen vun den A320. Wat de Flegerboer aver noog Lüüd finnen deit, dat is noch unkloor. Un dat liggt dor an, dat Fachlüüd fehlen doot un dat anner Arbeitgevers ok Lüüd söken doot.

