Stand: 25.08.2022 09:30 Uhr Junge Lüüd na Drogenparty nich bi sik

An'n Krohnstieg in Langenhoorn löppt opstunns en gröttern Insatz för de Polizei un Reddensdeensten. Dor hebbt se in de Nöögde vun en School dree Jugendliche funnen, de opstunns nich bi sik sünd. Wat dat heet, hebbt se mit Drogen experimenteert. Een Jugendlichen güng dat so leeg, dat se em beaten mussen. En Helikopter weer in'n Insatz. All Jugendlichen mussen na't Krankenhuus hen. Wo oolt se sünd, weet een noch nich. // Stand 25.08.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch